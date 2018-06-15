Социал-демократы готовы сформировать правительство с ANO

Председатeль Чешской социал-демократической партии (ЧСДП) Ян Гамачек на заседании Совета данной партии во второй половине дня в пятницу, 15 июня, официально сообщил о результатах внутрипартийного референдума, в ходе которого однопартийцы обсуждали вопрос о том, готовы ли они принять участие в коалиционном правительстве движения ANO, которое формирует со второй попытки премьер-министр Андрей Бабиш. Социал-демократы готовы сформировать правительство с победителем парламентских выборов, движением ANO.

Согласно предварительным данным, опубликованным в газете Právo, за вхождение в состав кабмина проголосовало 59% членов ЧСДП, против высказались 40 процентов. Социал-демократам обещаны кресла министров в пяти министерствах.

В воскресенье премьер-министр Андрей Бабиш посетит главу государства в загородной резиденции Ланы и ознакомит Милоша Земана с кандидатурами на пост министров в новом правительстве. Mинистерство внутренних дел должен возглавить лидер Чешской социал-демократической партии Ян Гамачек, Министерство труда и социальных дел – Петр Крчал, ведомство сельского хозяйства – Mирослав Томан, культуры – Aнтонин Станек. На должность главы чешской дипломатии прочат евродепутата Mирослава Похе, которого президент Милош Земан отказывается назначить министром иностранных дел. Пресс-секретарь президента ранее аргументировал неприемлемость Похе в качестве кандидата на данный пост тем, что тот в прошлом решительно высказался в поддержку принятия миграционных квот, что идет вразрез с вектором внешней политики нового правительства.

Глава правительства намерен внести в повестку парламента вопрос о вотуме доверия 11 июля.