Со 2 июля удостоверения личности в ЧР выдаются только с электронным чипом

Катерина Айзпурвит
02-07-2018
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Со 2 июля все новые удостоверения личности, которые выдаются гражданам Чешской Республики, оснащаются электронным чипом, с помощью которого владелец может войти в свой личный электронный кабинет, получить выписку об отсутствии задолженности и судимости. Для пользования электронным удостоверением используются коды PIN и PUK, в компьютер загружается соответствующее программное обеспечения, и он оснащаются считывающим устройством.

Удостоверения старого образца будут заменять на электронные постепенно. Они будут выдаваться тем, у кого истек строк действия документов или в случае их утери владельцем. В данный момент система э-удостоверения позволяет проделать из дома 37 различных операций. Предполагается, что до конца 2018 г. активно использовать возможности чипа будет около 600 тыс. граждан страны.

 
 
 
 
 
 
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