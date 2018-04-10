Снизилось число граждан Чехии, находящихся у черты бедности

Согласно данным, представленным Чешским статистическим агентством, в 2017 г. в стране снизилось число граждан, которым угрожает бедность и социальная эксклюзия. На 110 тыс. снизилось число людей, которые испытывают сложности с регулярной оплатой недельного отпуска, коммунальных платежей, расходов на автомобиль, покупку мяса раз в два дня и т.д. Число таких граждан Чехии составило около 390 тыс. человек.

При этом 23,2% населения испытывали трудности с покрытием ежедневных расходов. К числу наиболее уязвимых социальных групп относятся матери-одиночки и одинокие пенсионерки старше 65 лет.

За чертой бедности в прошлом году жило около 960 000 чехов, что на 0,6% ниже, чем в 2016 г.