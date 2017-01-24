Новости Смог отступает от Праги

24-01-2017 15:01 | Лорета Вашкова

Власти Праги пока не будут вводить временный бесплатный проезд на городском транспорте. Причиной является снижение в чешской столице концентрации вредных веществ в воздухе, зафиксированное во вторник, 24 января. Муниципалитет столицы на прошлой неделе обратился из-за смога к пражанам с просьбой воздержаться от пользования личного транспорта, а владельцев частных домов просил ограничить применение твердых видов топлива для обогрева жилищ.

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Преступность в ЧР в 2016 г. сократилась на 12%, расследовано 53% преступлений 24-01-2017 15:23 oбновлено | Лорета Вашкова Чешская полиция во вторник сообщила о развитии криминогенной ситуации в прошлом году. В 2016 г. уровень преступности в межгодовом исчислении сократился на 12%, было совершено около 217 920 преступных деяний. 116 081 из них, т. е. 53,3%, уже расследовано. За первые 11 месяцев 2016 года полицейские зарегистрировали свыше 204 тысяч уголовных преступлений, за тот же период 2015 года было совершено 230 тыс. Число зарегистрированных преступлений в Чехии в последний раз выросло на 7% и достигло 325 тысяч в 2013 году, однако на росте преступности тогда отразилась амнистия, объявленная Вацлавом Клаусом перед сложением своих полномочий президента – более чем половина преступников являлись рецидивистами. Согласно доступной статистике сведений о криминогенной обстановке, уровень преступности в стране третий год подряд падает.

Смог отступает от Праги 24-01-2017 15:01 | Лорета Вашкова Власти Праги пока не будут вводить временный бесплатный проезд на городском транспорте. Причиной является снижение в чешской столице концентрации вредных веществ в воздухе, зафиксированное во вторник, 24 января. Муниципалитет столицы на прошлой неделе обратился из-за смога к пражанам с просьбой воздержаться от пользования личного транспорта, а владельцев частных домов просил ограничить применение твердых видов топлива для обогрева жилищ.

Евгений Перебийнис займет должность посла Украины в Чехии 24-01-2017 14:51 | Лорета Вашкова Указом президента Украины Петра Порошенко Евгений Перебийнис был уволен с должности посла Украины в Латвии, где он работал с мая 2015 года, и назначен новым главой украинского посольства в Чехии. Информация опубликована на сайте П.Порошенко. Перебийнис ранее уже работал в ЧР, свободно владеет чешским языком и завоевал в МИД Украины репутацию одного из лучших специалистов по Чехии. Следует напомнить, что в августе прошлого года Порошенко уволил посла Украины в Чехии Бориса Зайчука, написавшего заявление об отставке в марте того же года. Это произошло вскоре после сообщения в чешских СМИ о том, что посольство Украины ходатайствовало о выходе на свободу ливанца Али Файяда, находившегося в Чехии в СИЗО по подозрению в поддержке терроризма и нелегальной торговле оружием. Сообщалось, в частности, о том, что Б. Зайчук пытался освободить в 2014 году из СИЗО Файяда, экс-советника Виктора Януковича, предлагая внести за него денежный залог.

Таиланд депортировал чеха, осознанно распространявшего ВИЧ, на родину 24-01-2017 12:26 | Лорета Вашкова Власти Таиланда депортировали в Чешскую Республику чешского гражданина Зденека Пфайфера, задержанного в Таиланде на прошлой неделе в связи с подозрением в умышленном распространении ВИЧ. Об этом информирует агентство AP. Чешское посольство в Бангкоке сообщило, что воздержится от комментариев по данному делу. В чешский аэропорт конвоируемый прибыл с марлевой повязкой на лице, без наручников. На родине, где депортированный обвиняется в нанесении тяжелого вреда здоровью нескольких десятков мужчин, 49-летнего Пфайфера ожидает суд. Инфекция была выявлена у Пфайфера в 2013 году. Несмотря на это, гражданин ЧР, которому ныне грозит до 12 лет тюремного заключения, продолжал вступать в интимные отношения, не информируя своих партнеров о риске заражения.

Бржезина готов к борьбе за вторую медаль ЧЕ по фигурному катанию 24-01-2017 12:00 | Лорета Вашкова По прошествии 18 лет Чехия принимает Чемпионат Европы по фигурному катанию. Ежегодное соревнование по фигурному катанию во всех категориях впервые в истории состоится в Остраве, на ЧЕЗ-арене. Стартует чемпионат в среду, 25 января. Несмотря на то, что чешские фигуристы представлены во всех дисциплинах, шансами добиться более заметного успеха обладает лишь 26-летний уроженец Брно Михал Бржезина, выступающий в мужском одиночном катании. Он является бронзовым призером чемпионата Европы 2013 г., серебряным призером чемпионата мира среди юниоров 2009 года и пять раз занимал четвертое место на европейском или мировом чемпионатах. Главный фаворит соревнований - испанский фигурист Хавьер Фернандес, серьезным противником которого станут израильтянин Алексей Быченко и российские спортсмены во главе с Максимом Ковтуном, сообщает ЧТК.

Каролина Плишкова вышла в четвертьфинал Australian Open 24-01-2017 11:14 | Лорета Вашкова 24-летняя чешская теннисистка Каролина Плишкова (5) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. Поединок с Дарьей Гавриловой (22) завершился со счетом 6:3, 6:3. Обе участницы встречи четвертого круга совершили много неточностей. По словам Плишковой, сказался предыдущий матч с Остапенко, "отнявший у нее много энергии". За выход в полуфинал Плишкова будет бороться с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони.

Прогноз погоды на 25 января 24-01-2017 11:00 | Лорета Вашкова В среду, 25 января, в Чехии будет преимущественно пасмурная погода, местами с прояснениями или небольшой снег, в некоторых регионах изморозь. Температура воздуха днем от – 4 до 0 °C, в горах около -6 °C. Слабый северо-восточный и северный ветер 1-4 м/с, на востоке страны 2 - 6 м/с.

Уровень доверия к чешской экономике в январе достиг 99,2 пункта 24-01-2017 10:19 | Лорета Вашкова Уровень доверия к чешской экономике в начале года незначительно повысился и вновь, как и в период с июля по ноябрь 2016 года, растет. Сводный индекс уровня доверия по сравнению с декабрем минувшего года поднялся на 0,1 пункта и достиг 99,2. Показатель, напрямую определяющий покупательскую способность рынка, среди предпринимателей сократился на 0,1 пункта, однако доверие отечественных потребителей, наоборот, увеличилось на 1,3 пункта. Данные обнародованы 24 января Чешским статистическим управлением.

Совет безопасности ЧР актуализирует оборонную стратегию страны 24-01-2017 09:56 | Лорета Вашкова Во вторник, 24 января, проходит первое в нынешнем году заседание Совета безопасности Чешской Республики, на котором обсуждаются актуальные вопросы оборонной стратегии государства и, по всей видимости, усиленные меры безопасности, введенные в Чехии еще в конце 2016 года в связи с трагедией на рождественской ярмарке в Берлине и действовавшие до 6 января. На улицах чешских городов уже не дежурят военные патрульные, вооруженные автоматами, однако первая степень угрозы терроризма в Чехии пока не была отменена. "Оборонную стратегию в последний раз одобрило еще правительство премьер-министра Петра Нечаса в 2012 году, поэтому она требует актуализации задач", - сообщил ЧТК министр обороны Мартин Стропницкий.