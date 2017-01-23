Новости Смог душит Прагу

23-01-2017 15:08 | Антон Каймаков

Из-за смога в чешской столице может быть временно введен бесплатный проезд на городском транспорте. Соответствующее предложение будет обсуждаться городским советом во вторник. Бесплатный проезд должен помочь сократить количество автомобилей на улицах и, как следствие, снизить концентрацию вредных веществ в воздухе. Уже на прошлой неделе мэрия обратилась к горожанам с просьбой сократить поездки на личных автомобилях, а владельцев частных домов ограничить применение твердых видов топлива для обогрева жилищ. Принудительных мер, однако, затронули лишь четыре крупных предприятия, расположенные на территории города. Смоговая ситуация в Праге, по предположениям синоптиков, не изменится до конца недели. Подобное положение в Центральной Чехии и в Оломоуцком крае.

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Смог душит Прагу 23-01-2017 15:08 | Антон Каймаков Из-за смога в чешской столице может быть временно введен бесплатный проезд на городском транспорте. Соответствующее предложение будет обсуждаться городским советом во вторник. Бесплатный проезд должен помочь сократить количество автомобилей на улицах и, как следствие, снизить концентрацию вредных веществ в воздухе. Уже на прошлой неделе мэрия обратилась к горожанам с просьбой сократить поездки на личных автомобилях, а владельцев частных домов ограничить применение твердых видов топлива для обогрева жилищ. Принудительных мер, однако, затронули лишь четыре крупных предприятия, расположенные на территории города. Смоговая ситуация в Праге, по предположениям синоптиков, не изменится до конца недели. Подобное положение в Центральной Чехии и в Оломоуцком крае.

Шкода планирует увеличить продажи своих автомобилей в два раза 23-01-2017 14:07 | Антон Каймаков Чешский автомобильный гигант Škoda Auto поставил перед собой цель к 2025 году поднять объемы продаж выпускаемых машин в два раза – более 2 миллионов автомобилей в год. При этом уже в 2016 году компания продала 1,13 млн своих машин разных моделей. Škoda Auto входит в состав немецкого концерна Volkswagen. Три производственных комплекса Škoda работают непосредственно в Чешской Республике. Конвейеры по выпуску машин чешской разработки функционируют в Китае, России и в Словакии. Благодаря сотрудничеству с партнерскими фирмами концерна сборка машин марки Škoda осуществляется в Индии, Украине и Казахстане. На сегодняшний день на заводах Škoda Auto трудится порядка 27 тысяч человек.

Чехия может отказаться от отправки в США своего аграрного дипломата 23-01-2017 12:33 | Антон Каймаков Если США начнут закрывать свой рынок для европейских государств, то Чехия может отказаться от плана по отправке в Америку своего аграрного дипломата. Об этом заявил министр сельского хозяйства Мариан Юречка. Кроме Саудовской Аравии, Китая, России и Сербии в 2017 году чешские аграрные дипломаты должны были начать свою работу в Соединенных Штатах Америки, Японии и Ливане. Если, однако, администрация нового президента США Дональда Трампа начнет процесс введения ограничений для стран ЕС экспортных возможностей, например, введением таможенных сборов, то Чешская Республика может пересмотреть свои приоритеты.

Глава МВД ратует за самостоятельные переговоры Чехии о Brexit 23-01-2017 11:51 | Антон Каймаков По мнению министра внутренних дел Милана Хованеца, Чешская Республика Чехия должна начать самостоятельные переговоры с Великобританией по поводу Brexit. Чешские граждане, работающие и живущие в Объединенном королевстве, считает министр, должны как можно скорее узнать о том, как Brexit отразится на их жизни. Милан Хованец, высказавшийся во время эфира Чешского телевидения, предлагает действовать самостоятельно, не дожидаясь шагов со стороны органов ЕСв Брюсселе.

Прогноз: Кататься на лыжах можно будет до Пасхи 23-01-2017 11:32 | Антон Каймаков Снег в чешских горах должен продержаться вплоть до Пасхи, прогнозируют синоптики, что поднимает настроение владельцам горных туристических центров и канатных дорог. Ожидается большой приток отдыхающих и любителей горных лыж, а также и рост прибыли. Минувшие выходные добавляют предпринимателям оптимизма. Чешские лыжные центры в субботу и воскресенье посетили тысячи гостей. В большинстве городов жители мучаются от смога, а в горах, в результате инверсии, было ощутимо теплей, чем в долинах, и солнечно. На специально подготовленных трассах, как горнолыжных, так и на беговых, лежит более метра естественного снега.

Прогноз погоды на 24 января 23-01-2017 10:48 | Антон Каймаков Во вторник в Чехии будет пасмурно. Метеорологи прогнозируют слабый снегопад, а в некоторых регионах туман. Температура воздуха днем от – 4 до + 1°C. Слабый северо-западный ветер 1-4 м/с.

Контрольное управление: Дотации не принесли результата 23-01-2017 10:44 | Антон Каймаков Верховное контрольное управление осталось недовольно результатами, которые принесли вложенные в улучшение экологической обстановки в стране дотации. Министерство по охране окружающей среды, распределявшее бюджетные деньги и средства европейских фондов, по мнению контрольной инстанции, вовсе не смогло оценить результативность осуществляемых вложений. Проверке были подвергнуты экологические проекты, реализованные с 2013 по 2015 годы. Верховное контрольное управление обращает внимание на то, что министерство преднамеренно снизило прогнозируемую результативность проектов, чтобы в итоге отличиться успехом во много раз превосходящим ожидания. Министерство по охране окружающей среды, например, заявило о намерении дотировать 150 проектов, а в отчетном документе отрапортовало о 2013 реализациях. К подобным выводам по поводу деятельности чешского экологического ведомства пришел и Европейский учетный двор, осуществляя проверку документации за 2014 год.

Глава МВД Милан Хованец сделать право на ношение оружие конституционным 22-01-2017 18:14 | Ольга Васинкевич Министр внутренних дел Милан Хованец предложит проект на узаконивание права на ношение оружия. Против данного предложения выступает Министерство юстиции. Хованец признал, что одной из причин является стремление ЕС ужесточить правила на владение оружием в рамках Евросоюза из-за опасений проведения террористических актов. Причем ограничения должны касаться полуавтоматического оружия, которое в Чехии используют и охотники. Чешская Республика тогда возразила, что на территории страны лишь небольшое число преступлений было совершено легальным оружием. Глава МВД сообщил, что он хочет декларировать, что люди, выполняющие все условия, имеют право на ношение оружия.

В Австрии под лавиной погибло двое граждан Чехии 22-01-2017 17:50 | Ольга Васинкевич Двое граждан Чехии погибли в воскресенье при сходе лавины у Криммля, неподалеку от Зальцбурга, сообщает агентство APA. Стихия застигла четырех чехов, двоим из которых удалось спастись. При сходе еще одной лавины в той же области погиб гражданин Австрии. По сообщению австрийской горной службы, четверка отправилась в горный тур без соответствующего оснащения для экстренных случаев. Пресс-секретарь чешского МИД Михаэла Лагронова сообщила, что они шли по обозначенной трассе. Тела погибших чехов будут перевезены на родину в понедельник или во вторник.