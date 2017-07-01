В июне на чешских дорогах погибло 62 человека, что почти в два раза больше, чем за тот же месяц годом раньше. В июне 2016 было зарегистрировано 36 смертельных ДТП. Всего в течение первого полугодия 2017 года на чешских дорогах погибло 229 человек. Июнь в настоящее время является самым трагичным месяцем текущего года. В феврале, марте и мае количество смертельных ДТП было меньше, чем в 2016, а за апрель 2017 упоминаемый показатель был одинаков. Ухудшение статистики, считает директор транспортной полиции Томаш Леха, связано с наступлением летней погоды. По дорогам, кроме автомобильного транспорта, передвигается больше пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов.