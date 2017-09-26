Служба пробации заключила договор на изготовление электронных браслетов для заключенных

Служба пробации и посредничества во вторник подписала контракт с победителем тендера – компанией SuperCom на поставку электронных браслетов для заключенных, сообщает Министерство юстиции.

По ранее сообщавшимся данным, за изготовление и 6-летнюю эксплуатацию центра мониторинга государство заплатит 93 миллиона крон (3,5 млн. евро). С помощью браслетов будет осуществляться наблюдение за преступниками, находящимися под домашним арестом. Таким образом, они заменят существовавшие до сих пор выборочные проверки. В некоторых случаях браслеты также будут надеваться обвиненным, которые, в противном случае, оказались бы в тюремных камерах.