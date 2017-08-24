Служба информационной безопасности проверит сделку Liglass Trading CZ

Тимур Кашапов
24-08-2017
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МИД Чехии обратился в Службу информационной безопасности (BIS) с целью проверки соглашения о строительстве компанией Liglass Trading CZ гидроэлектростанций в Киргизии. Об этом сообщает издание Lidové noviny. Представители внешнеполитического ведомства и сотрудники спецслужб Чешской Республики комментировать информацию отказались. ​Напомним, Liglass Trading CZ выиграла тендер на строительство 10 малых ГЭС и получила право на возведение Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Соответствующие документы были подписаны 10 июля в Бишкеке представителями правительства Кыргызстана и чешской компании. 28 июля Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызстана сообщил, что Liglass Tading CZ внесла гарантийный взнос в размере 1,14 млн долларов. Помимо этого, компания уплатила сбор за участие в размере около 30 тыс. долларов.

 
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