Служба информационной безопасности проверит сделку Liglass Trading CZ

МИД Чехии обратился в Службу информационной безопасности (BIS) с целью проверки соглашения о строительстве компанией Liglass Trading CZ гидроэлектростанций в Киргизии. Об этом сообщает издание Lidové noviny. Представители внешнеполитического ведомства и сотрудники спецслужб Чешской Республики комментировать информацию отказались. ​Напомним, Liglass Trading CZ выиграла тендер на строительство 10 малых ГЭС и получила право на возведение Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Соответствующие документы были подписаны 10 июля в Бишкеке представителями правительства Кыргызстана и чешской компании. 28 июля Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызстана сообщил, что Liglass Tading CZ внесла гарантийный взнос в размере 1,14 млн долларов. Помимо этого, компания уплатила сбор за участие в размере около 30 тыс. долларов.