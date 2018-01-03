Словения самостоятельно предложит внести в список ЮНЕСКО наследие Йоже Плечника

Катерина Айзпурвит
03-01-2018
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Словения намерена отдельно от Чехии выдвинуть на внесение в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО наследие архитектора Йоже Плечника (1872–1957), представителя таких направлений как национальный романтизм и функционализм. Словенский архитектор много работал в Праге, в том числе в Пражском Граде.

По мнению экспертов, выдвижение от одной страны имеет больше шансов на успех. Наибольший интерес ЮНЕСКО могут привлечь работы Плечника в Любляне.

В течение шести лет Прага и Любляна готовили общую заявку на выдвижение, которая должна была быть представлена в ЮНЕСКО в 2018 г. В предложение был внесен такой памятник работы Плечника как пражский храм Пресвятого Сердца Господня. Данный собор в районе Винограды является национальным культурным памятником ЧР и в настоящее время находится на реконструкции, проведение которой должно способствовать внесению в престижный список.

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