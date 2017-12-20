Следственное бюро Европы закрыло дело, в котором фигурирует чешский премьер

Eвропейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) закрыло разбирательство по делу «Гнездо аиста». Об этом сообщил портал forum24.cz, информируя о том, что результаты раследования были переданы органам правопорядка в Чешской Республике и представителям Европейской комиссии.

Пресс-секретарь Городской госпрокуратуры Штепанка Зенклова сообщила Чешскому информационному агентству ČTK о том, что прокуратура не считает должным комментировать данную информацию. Министерство финансов ЧР в свою очередь утверждает, что не получило каких-либо документов от OLAF.