Следственное бюро Европы закрыло дело, в котором фигурирует чешский премьер

Лорета Вашкова
20-12-2017
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Eвропейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) закрыло разбирательство по делу «Гнездо аиста». Об этом сообщил портал forum24.cz, информируя о том, что результаты раследования были переданы органам правопорядка в Чешской Республике и представителям Европейской комиссии.

Пресс-секретарь Городской госпрокуратуры Штепанка Зенклова сообщила Чешскому информационному агентству ČTK о том, что прокуратура не считает должным комментировать данную информацию. Министерство финансов ЧР в свою очередь утверждает, что не получило каких-либо документов от OLAF.

 
 
 
 
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