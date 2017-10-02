Скульптуры младенцев на пражской телебашне ждет реставрация

Вскоре фигуры гигантских черных младенцев исчезнут с пражской телевизионной башни. Скульптуры, созданные художником Давидом Черным из специальной пластмассы на основе ламината, ожидает технический осмотр и реставрация. Затем все десять фигур будут возвращены на место.

Арт-объекты были установлены на башне на постоянной основе в 2001 г. и вызвали неоднозначную реакцию горожан, однако за прошедшие годы превратились в местную достопримечательность, и отношение к ним изменилось. Композиция «Младенцы» считаются скульптурой Праги, расположенной на самой большой высоте.

Жижковская телевизионная башня, построенная в 1985—1992 годах, имеет высоту 216 м и является самым высоким сооружением в Чешской Республике.

Три скульптуры «младенцев» из бронзы установлены прямо на земле перед музеем «Кампа».