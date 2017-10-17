Скончался участник антинацистского Сопротивления Антонин Штиха

Как сообщает Министерство обороны, 16 октября на 94-м году жизни скончался Антонин Штиха. В годы Второй мировой войны Штиха участвовал в Сопротивлении – будучи членом «Сокола», переправлял поездами нелегальные материалы. Уличенный в помощи заключенным концлагеря, провел два года в трудовом лагере в Германии.

В 1945 г. принял участие в Пражском восстании. В послевоенный период служил в армии, откуда был уволен в 1968 г. за выражение протеста против вторжения войск Варшавского договора.

В 1990 г. Антонин Штиха был реабилитирован; ему было присвоено звание полковника. В 1999 г. был награжден Министерством обороны крестом «За заслуги» 3-й степени, а в 2017 г. получил ту же награду 2-й степени.