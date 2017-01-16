Новости Скончался участник антифашистского и антикоммунистического сопротивления Иржи Навратил
В возрасте 93 лет ушел из жизни известный бывший политзаключенный Иржи Навратил, участвовавший в годы протектората в сопротивлении нацизму, а в ЧССР попавший за свое противодействие коммунистическому режиму на принудительные работы на урановых рудниках. После «бархатной» революции Иржи Навратил возглавил в Чехии скаутское движение, члены которого зажгли в Праге, Брно и других свечи в его память.
Инструменты к манипуляции со статьей
Социальные закладки
Итоговый обзор новостей за день вы найдете здесь к 20.00.
Другие статьи
Скончался участник антифашистского и антикоммунистического сопротивления Иржи Навратил
В возрасте 93 лет ушел из жизни известный бывший политзаключенный Иржи Навратил, участвовавший в годы протектората в сопротивлении нацизму, а в ЧССР попавший за свое противодействие коммунистическому режиму на принудительные работы на урановых рудниках. После «бархатной» революции Иржи Навратил возглавил в Чехии скаутское движение, члены которого зажгли в Праге, Брно и других свечи в его память.
Škoda Kodiaq объявлена в Латвии «Автомобилем 2017 года»
Как сообщает МИД ЧР, победителем конкурса в Латвии, в котором участвовали 24 модели легковых автомобилей, стала Škoda Kodiaq. В финал конкурса, который проходил в форме анкетного опроса, вышли еще семь моделей: BMW X1, KIA Sportage, Opel Astra/Astra Sports Tourer, Peugeot 3008, Volkswagen Tiguan a Volvo S90/V90, однако лучшим был признан чешский автомобиль класса SUV. В 2013 г. «шкода» уже побеждала в латвийском состязании «Автомобиль года». Тогда пальму первенства завоевала модель Škoda Octavia.
Чешские власти планируют усилить охрану аэропортов, увеличив число полицейских
В будущем численность полицейских, обеспечивающих охрану аэропортов страны, может быть увеличена на 220 человек. Как сообщает агентство ČTK, проект усиления мер безопасности представлен в докладе Министерства внутренних дел ЧР, который передан на рассмотрение правительству. Если кабинет утвердит введение предлагаемых мер, в течение двух ближайших лет будет проходить набор дополнительных полицейских кадров и их подготовка для работы в аэропортах страны, прежде всего в пражской воздушной гавани, где планируется усилить полицейские наряды на 200 человек. Ежегодные дополнительные расходы на дополнительные полицейские силы оцениваются в сумму 116 млн крон (4 млн 300 тыс. евро). Проект был составлен после неудачной попытки руководства аэропорта расширить полномочия собственной охраны, в частности, получения права на осмотр автомобилей и багажа на прилегающей территории.
Главным экономистом холдинга Generali в Восточной и Центральной Европе стал Мирослав Сингер
Бывший глава Нацбанка Мирослав Сингер был назначен на пост главного экономиста Generali CEE Holding. Планируется, что он также станет председателем наблюдательного совета банка Česká pojišťovna, входящего в холдинг. Группа Generali относится к числу крупнейших страховых компаний и работает в 60 странах мира. В Восточной и Центральной Европе компания осуществляет деятельность посредством холдинга Generali CEE Holding. Česká pojišťovna является крупнейшей чешской страховой компанией – ее доля на рынке страны составляет 23%, она обслуживает более 3 млн клиентов и 8 млн страховых договоров.
Государство готово компенсировать ущерб, нанесенный фермерам птичьим гриппом
Министр сельского хозяйства Мартин Юречка представил правительству доклад о ситуации, сложившейся после обнаружения на территории Чехии очагов птичьего гриппа. По словам премьер-министра Богуслава Соботки, государство готово компенсировать ущерб, который нанесло фермерам заболевание, выявленное у домашней птицы. Две недели назад птичий грипп был обнаружен в ЧР впервые за последние десять лет. На сегодняшний день ветеринары нашли шесть очагов заражения. К 16 января 2017 г. было уничтожено в общей сложности 13000 голов домашней птицы.
Национальная библиотека ЧР будет архивировать не только обычные, но и электронные книги
Издатели, которые согласно нормам законодательства передают в Национальную библиотеку обязательные экземпляры своих публикаций, должны будут предоставлять их и в электронном виде. Это предусматривает поправка к закону о непериодических публикациях, принятая кабинетом. Как сообщает в twitter пресс-секретарь правительства Мартин Айер, цель новой поправки, предложенной министром культуры Даниэлом Германом, – увеличивать число текстов в электронной форме в библиотечных фондах. Файлы будут архивироваться в Национальной библиотеке, которая составит из них отдельную базу данных.
Чешские ученые обнаружили в лососе, обитающем у берегов Аляски, опасного солитера
Сотрудники биологического центра АН ЧР обнаружили в лососе, обитающем у берегов Аляски, ленточного червя, которым при потреблении этой рыбы может заразиться человек. До сих пор наличие солитера D. nihonkaiense было зафиксировано лишь на тихоокеанском побережье Азии. О находке, сделанной командой чешских ученых во главе с паразитологом Романом Кухтой, сообщает агентство CNN. Паразит может передаваться человеку при использовании в пищу мяса тихоокеанского лосося, не прошедшее достаточную термообработку, например в таких блюдах японской кухни как суши и сашими. Хотя этот данный вид ленточного червя не является для человека смертельно опасным, он вызывает дифиллоботриоз, сопровождающийся болью и расстройством кишечника.
Прогноз погоды на вторник, 17 января
Во вторник, 17 января, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Днем температура воздуха составит от одного до пяти градусов мороза. Ночью столбик термометра опустится до –9 °C. Слабый северный ветер 2-5 м/с. Движение на дорогах Чехии по-прежнему будут затруднять снежные заносы. В связи с обильными снегопадами власти объявили режим тревоги в Злинском и Оломоуцком краях, в районе городов Годонин, Новый Ичин, Опава и Фидек-Мистек, а также в Южной Моравии и Моравско-Силезском крае. В городе Яблонец-над-Нисой, где за субботу и воскресенье выпало более 50 см снега, власти объявили режим стихийного бедствия.
Нигерийский торговец оружием инвестировал в недвижимость в Праге почти 2 млн евро
Как сообщает портал Seznam Zprávy, 34-летний бизнесмен Хима Абубакар, в отношении которого в Нигерии проводится расследование в связи с продажей армии оружия по завышенным ценам, оказался инвестором, скупавшим квартиры в чешской столице. Кроме того, по данным Интернет-сайта, Абубакар также проводил в Праге переговоры, касавшиеся поставок оружия в Африку. Известно, что нигериец приобрел в жилом комплексе Dock пентхаус стоимостью более 36 млн крон (1 млн 300 тыс. евро), и две квартиры на общую сумму 15,5 млн крон (574 000 евро). Хима Абубакар является исполнительным директором компании Societe D'Equipments Internationaux (SEI), поставляющей оружие армии Нигерии, которая воюет с исламскими террористами «Боко Харам». СМИ сообщают, что часть предназначенных на закупку вооружения средств осела на счетах частных фирм, а в числе подозреваемых оказался и Абубакар.
Министерство юстиции подверглось критике из-за просчетов в ведении бухгалтерии
Серьезные критические замечания со стороны Верховного контрольного управления вызвало ведение бухгалтерского учета Министерством юстиции. В отчетности за 2015 г., включая статьи доходов и расходов, контролеры обнаружили неточности на общую сумму почти 2,5 млрд крон (92,5 млн евро). Министерство не считает критику справедливой, заявляя, что речь идет лишь о формальных неточностях, которые будут урегулированы в финансовом отчете за 2016 г.