10 августа на 82-м году жизни ушел из жизни поэт, переводчик и историк искусства Иржи Кубьена (настоящее имя – Иржи Паукерт). Вплоть до 1989 г. Кубьена мог публиковать свои произведения только в самиздате и за границей. Для творчества Кубьены характерны католические и гомосексуальные мотивы. Пройдя через увлечение авангардом, обратился к истокам европейской поэзии, использовал гекзаметр. После «бархатной» революции служил кастеляном замка Битов, где в 1990-е гг. организовал ряд крупных симпозиумов чешских писателей и литературных критиков. Наряду с Вацлавом Гавелом, Павлом Швандой, Виолой Фишеровой, принадлежит к так называемому «поколению шестидесятников». В 1998 г. был награжден президентом Гавелом медалью «За заслуги в области культуры и искусства» 1-й степени. В настоящее время издательство Host завершает выпуск полного собрания сочинений Иржи Кубьены в восьми томах.