Скончался бывший узник коммунистического режима Франтишек Сухи

В возрасте 91 года скончался бывший коммунистический узник Франтишек Сухи, сообщает организация Post Bellum. Сухи вместе со своим отцом - директором пражского крематория – втайне от госорганов хоронил урны с пеплом жертв, казненных как нацистским, так позднее коммунистическим режимом.

В годы Второй мировой войны, во время Протектората Богемии и Моравии, Сухи составил поименный список 2200 человек, которые должны были быть анонимно захоронены в общую могилу. В 50-е годы благодаря отцу и сыну удалось скрыть пепел казненной коммунистическим режимом Милады Гораковой и Йозефа Машина.

В 1952 Франтишека Сухого приговорили за шпионаж и предательство родины к 25 годам тюремного заключения. Реабилитирован был только в 1989 году. Является лауреатом премии им. Томаша Гаррига Масарика за особые заслуги по развитию демократии, принципов человечности и прав человека.