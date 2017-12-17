Скончался бывший политзаключенный Франтишек Заградка

В возрасте 87 лет скончался бывший чехословацкий политический заключенный, участник антикоммунистического сопротивления Франтишек Заградка. За свою деятельность Франтишек Заградка был в 1949 году приговорен к 20 годам заключения, часть которого провел в урановых рудниках. Освобожден был в 1962 году. В 60-х годах Франтишек Заградка стал основателем филиала объединения политических заключенных «К 231», а в 1989 году принимал участие в создании Конфедерации политзаключенных. В 2007 году за свою деятельность Франтишек Заградка был удостоен Ордена Т. Г. Масарика.