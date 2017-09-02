Скончался актер Владимир Брабец - майор Земан

Антон Каймаков
02-09-2017
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В возрасте 83 лет вечером 1 сентября умер актер Владимир Брабец, прославившийся в странах социалистического блока исполнением главной роли в чехословацком сериале "30 случаев майора Земана". Съемки картины, которую часто называют пропагандистской, осуществлялись с 1974 по 1979 год Центральной редакцией армии, безопасности и обороны Чехословацкого телевидения.

Роль майора Земана стала самой известной, созданной Владимиром Брабецом, хотя за свою актерскую карьеру он сыграл в большом количестве фильмов и спектаклей, озвучил целый ряд заграничных картин.

 
 
 
 
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