Скончался актер-диссидент Ян Тршиска

В возрасте 80 лет в Праге в результате тяжелой травмы, полученной в субботу после падения с Карлова Моста, скончался чешско-американский актер Ян Тршиска. В Чехии родине артист известен по целому ряду фильмов, снятых, как до его вынужденной эмиграции в Канаду, а потом в США, так и после бархатной революции 1989 года.

Родился Ян Тршиска 4 ноября 1936 года. Профессиональная дорога актера началась в Национальном театре, где он сыграл главные роли в целом ряде спектаклей, в том числе и в «Ромео и Джульетта» Шекспира. Дебютной картиной артиста в чехословацком кинематографе стала «Девушка Голем» (1972 года), а далее еще около 70 фильмов, многие из которых стали популярными у зрителей. Ян Тршиска относится к когорте самых выразительных актеров в Чехословакии периода 60-х годов.

В 1977 году Ян Тршиска присоединяется к антирежимному движению Хартия 77 и был вынужден покинуть родную страну. В отместку коммунистические власти всячески пытались стереть имя артиста из памяти публики, запрещая показ фильмов и сериалов с его участием. После переезда в США актерская карьера Яна Тршиски не прервалась. В Голливуде он снялся в 44 фильмах, два из которых снял Милош Форман – «Регтайм» и «Народ против Ларри Флинта».

Успешным было и возвращения Яна Тршиски на родину после падения коммунистического режима. К этом периоду относится успешнейшая картина Яна Сверака, номинированная на соискание премии «Оскар» - «Начальная школа» (Obecná škola).

Последней картиной Яна Тршиски стала «По скошенному полю босиком» (Po strništi bos), также режиссера Яна Сверака.