Скончалась Вера Перлингерова, чье имя носит радиолокатор

Катерина Айзпурвит
04-06-2018
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На 87-м году жизни скончалась Вера Перлингерова, чье имя носят радиолокационные станции «Вера». «Полковник Перлингерова внесла значительный вклад в развитие воздушных сил и безопасности авиационного сообщения», – подчеркнул глава ВВС Чешской армии Петр Громек.

Посвятившая всю свою жизнь авиации, еще в 1950-е гг. Вера Перлингерова указывала на необходимость интеграции военного и гражданского авиасообщения.

Станции пассивной радиотехнической разведки и пассивной локации «Вера» используются для получения данных о траектории воздушных целей, их высоте и параметрах радиолокаторов на палубе. Помимо Чехии, станциями «Вера» оснащена армия США.

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