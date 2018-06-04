Скончалась Вера Перлингерова, чье имя носит радиолокатор

На 87-м году жизни скончалась Вера Перлингерова, чье имя носят радиолокационные станции «Вера». «Полковник Перлингерова внесла значительный вклад в развитие воздушных сил и безопасности авиационного сообщения», – подчеркнул глава ВВС Чешской армии Петр Громек.

Посвятившая всю свою жизнь авиации, еще в 1950-е гг. Вера Перлингерова указывала на необходимость интеграции военного и гражданского авиасообщения.

Станции пассивной радиотехнической разведки и пассивной локации «Вера» используются для получения данных о траектории воздушных целей, их высоте и параметрах радиолокаторов на палубе. Помимо Чехии, станциями «Вера» оснащена армия США.