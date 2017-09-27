Скончалась Мария Квапилова, участница сражения у Соколова 1943 г.

На 96-м году жизни скончалась ветеран Второй мировой войны Мария Квапилова. В июле 1942 г. Квапилова вступила в 1-й чехословацкий отдельный пехотный батальон и в качестве медсестры приняла участие в сражении у Соколова, где получила ранение в ногу. Позже служила связисткой. В 1954 г. Квапилова уволилась в запас в звании капитана. В 2000 г. получила почетное звание полковника запаса; в 2016 г. была награждена Министерством обороны Крестом за заслуги второй степени.

Сражение советских и чехословацких войск с немецкими силами у деревни Соколово Харьковской области длилось с 8 по 13 марта 1943 года. В боях принимал участие 1-й чехословацкий отдельный пехотный батальон, ставший первым чехословацким подразделением, вступившим в годы Второй мировой войны в сражение с немецкими войсками на восточном фронте.

В битве у Соколово погибло около 90 чехословацких бойцов, более 100 получили ранения, 30 пропало без вести. Сражение стало первым в истории Чехословацкой армии, когда в бою принимали участие женщины.