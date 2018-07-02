Скончалась Дагмар Бурешова, ставшая первым министром юстиции после «бархатной» революции

Катерина Айзпурвит
02-07-2018
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В возрасте 88 лет скончалась Дагмар Бурешова, назначенная в 1989 году Гражданским форумом Чехословакии на пост министра юстиции. В качестве главы ведомства Бурешова занималась внесением после «бархатной» революции необходимых изменений в законодательство страны и перестройкой судебной и пенитенциарной систем. В начале 1990-х она также занимала пост председателя Чешского национального совета.

В годы социализма Дагмар Бурешова выступала адвокатом диссидентов и противников режима, представляла интересы матери Яна Палаха, совершившего в 1969 г. самосожжение, писателя Милана Кундеры, публициста Ивана Медека, впоследствии канцлера президента республики.

 
 
 
 
 
 
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