Сколько дают за рога носорога?

Суд снял обвинения практически со всех участников дела о контрабанде рогов редкого вида носорогов. Виновным был признан лишь организатор преступной группы Мао Нгиен Гуе. Об этом сообщила пресс-секретарь Окружного суда Праги 6 Зузана Барохова.

Нелегальные сделки должны были состояться в 2011 и 2013 году, когда, по данным прокуратуры, группировка Мао Нгиен Гуе пыталась продать 24 рога редкого животного приблизительно за 96 миллионов крон (3 720 503 евро). Часть контрабандного товара организаторы планировали вывезти во Вьетнам, где существует поверье, что порошок из толченого рога носорога лечит от рака.