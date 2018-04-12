Škoda в группе Volkswagen будет курировать Герберт Дисс

Нынешний глава марки Volkswagen Герберт Дисс может возглавить недавно созданное подразделение, которое также будет включать в себя бренды Škoda и Seat. Об этом сообщает информагентство ČTK со ссылкой на источники «Рейтер».
Ранее СМИ сообщали о готовящейся отставке гендиректора Volkswagen Group Маттиаса Мюллера, которую могут подтвердить на заседании совета директоров группы 13 апреля. Перестановки связывают с программой обновления менеджмента.
По данным Der Spiegel, Volkswagen Group будет разделен на четыре подразделения. Помимо подразделения для массового рынка, куда войдут VW, Škoda и Seat, будут созданы и подразделения автомобилей класса люкс, спортивных и коммерческих автомобилей.
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