Škoda Transportation продолжит переговоры о поставках трамваев в Варшаву

Пльзеньская компания Škoda Transportation намерена продолжить переговоры с администрацией Варшавы о возможностях реализации поставок трамваев для польской столицы. Чешская машиностроительная фирма выиграла соответствующий тендер, который, однако, был отменен после объявления результатов.

По данным газеты «Hospodářské noviny» руководство Варшавы планировало приобрести 213 составов. Škoda Transportation заявила о возможности реализовать заказ за 16,6 миллиарда крон (638,5 миллионов евро). Такая сумма, однако, оказалась городскому бюджету не под силу.

Пльзеньская компания, которая уже неоднократно сотрудничала с польской стороной, поставляя трамваи, троллейбусы и автобусы, готова откорректировать свое ценовое предложение. Существует возможность реализации проекта с использованием дотаций ЕС.