Škoda Transportation поставит 45 новых составов для метро Варшавы

Тимур Кашапов
21-06-2018
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Škoda Transportation победила в тендере на поставку 45 новых составов для метрополитена Варшавы. Об этом сообщает ČTK со ссылкой на польские СМИ. Согласно результатам прошедшего аукциона, цена предложения чешской компании оказалась самой низкой – 1,077 млрд злотых (6,5 млрд крон или 260 млн евро), у ближайшего конкурента – австрийской фирмы Stadler – она составляла 1,109 млрд злотых.

В настоящее время в варшавском метро работает 450 вагонов. 210 из них производства немецкого Siemens – Siemens Inspiro, 108 – Alstom Metropolis 98B, еще 135 – метровагоны советского и российского производства.

 
 
 
 
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