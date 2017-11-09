Škoda Karoq получила пять звезд по итогам краш-тестов

Тимур Кашапов
09-11-2017
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В организации Euro NCAP сообщили о проведении краш-тестов Škoda Kodiaq – самого крупного чешского кроссовера. Модель продемонстрировала отличные результаты в ходе испытаний и была удостоена наивысшей оценки – 5 звезд. В частности, 92% Kodiaq смог заработать за обеспечение защиты взрослых пассажиров и водителя, 77% (38 баллов) модель набрала за безопасность детей, 71% пришлось на безопасность пешеходов и 54% – за электронных ассистентов. В последнем тесте машина показала скромные результаты по причине отсутствия в тестируемой комплектации системы отслеживания занимаемой полосы движения.

«Мы постоянно работаем над оптимизацией активной и пассивной безопасности наших моделей и последовательно улучшаем защиту пассажиров, пешеходов и вспомогательных систем. Karoq оснащен некоторыми системами безопасности, которые можно найти только в автомобилях высшего класса», - прокомментировал результаты краш-тестов член правления Škoda Auto, который отвечает за техническое развитие, Кристиан Штрубе.

Тимур Кашапов
09-11-2017
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