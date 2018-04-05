Škoda Electric поставит в Будапешт 21 троллейбус

Škoda Electric поставит 21 троллейбус в Будапешт. Стоимость контракта не уточняется, но, согласно информации ČTK, она достигает «нескольких сотен миллионов крон». Первые троллейбусы появятся в столице Венгрии уже в конце 2018 года, сообщил Михал Тобрман, представитель Škoda Transportation, которой принадлежит Škoda Electric.

В 2015-2016 гг. в Венгрию уже были поставлены 36 троллейбусов на сумму около 520 млн крон (около 25 млн евро). Предполагается, что в ближайшие годы Škoda Electric передаст Будапешту еще 50 машин. «Транспортная компания Будапешта довольна нашими троллейбусами и поэтому заказала еще 10 двенадцати- и 11 восемнадцатиметровых троллейбусов в рамках действующего контракта, который содержит опцию на поставку в общей сложности 108 машин», - сказал менеджер Škoda Electric Павел Кух.