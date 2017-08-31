Škoda Auto передала МИДу 55 новых автомобилей Škoda Superb

Компания Škoda Auto передала Министерству иностранных дел ЧР 55 автомобилей Škoda Superb, которые поступят в распоряжение дипломатических представительств Чехии в 34 странах мира. В церемонии, которая состоялась в ходе традиционной встречи руководителей чешских дипмиссий в Праге, приняли участие директор компании Škoda Auto Лубош Влчек и замминистра иностранных дел ЧР Милослав Сташек. «Я очень рад, что чешские дипломаты будут пользоваться отечественными автомобилями. Ожидается, что обновление автопарка МИДа продолжится и завершится в 2021 году. Все автомобили, которые были переданы Škoda Auto, имеют полный привод и оснащены 6-ступенчатой коробкой передач DSG, причем салон автомобиля отличается повышенным комфортом и оборудован по последнему слову техники», - цитирует официальный сайт внешнеполитического ведомства Милослава Сташека.