Скажем пластику «Нет!»

Ирина Ручкина
20-06-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Министерство защиты окружающей среды Чешской Республики развернуло активную кампанию по борьбе с использованием одноразовых пластиковых упаковок, стаканчиков и трубочек для питья. Министерство старается подключить к акции максимальное количество фирм, убеждая их добровольно заменить пластик на бумагу.

На призыв откликнулись заправочные станции Benzina, транспортные компании České dráhy и Leo Express, а также сеть ресторанов быстрого питания Boueterard Boulevard.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 