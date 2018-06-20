Скажем пластику «Нет!»

Министерство защиты окружающей среды Чешской Республики развернуло активную кампанию по борьбе с использованием одноразовых пластиковых упаковок, стаканчиков и трубочек для питья. Министерство старается подключить к акции максимальное количество фирм, убеждая их добровольно заменить пластик на бумагу.

На призыв откликнулись заправочные станции Benzina, транспортные компании České dráhy и Leo Express, а также сеть ресторанов быстрого питания Boueterard Boulevard.