Скажем пластику «Нет!»

Министерство защиты окружающей среды Чешской Республики развернуло активную кампанию по борьбе с использованием одноразовых пластиковых упаковок, стаканчиков и трубочек для питья. Министерство старается подключить к акции максимальное количество фирм, убеждая их добровольно заменить пластик на бумагу.
На призыв откликнулись заправочные станции Benzina, транспортные компании České dráhy и Leo Express, а также сеть ресторанов быстрого питания Boueterard Boulevard.
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