Синоптики: Весна наступит только в середине апреля

Несмотря на приближение даты, связанной с наступлением астрономической весны, соответствующей погоды, по сообщениям синоптиков, ожидать не приходится. Весна в Чехии о себе заявит только по окончании Пасхи, то есть в первой половине апреля.

Температура воздуха в ближайшие две недели будет держаться ниже среднестатистических показателей, выпавший в эти выходные снег растает не сразу, сообщают работники Чешской метеорологической службы.