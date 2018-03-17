Синоптики: Весна наступит только в середине апреля

Несмотря на приближение даты, связанной с наступлением астрономической весны, соответствующей погоды, по сообщениям синоптиков, ожидать не приходится. Весна в Чехии о себе заявит только по окончании Пасхи, то есть в первой половине апреля.
Температура воздуха в ближайшие две недели будет держаться ниже среднестатистических показателей, выпавший в эти выходные снег растает не сразу, сообщают работники Чешской метеорологической службы.
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