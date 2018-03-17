Синоптики: Весна наступит только в середине апреля

Эва Туречкова
17-03-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Несмотря на приближение даты, связанной с наступлением астрономической весны, соответствующей погоды, по сообщениям синоптиков, ожидать не приходится. Весна в Чехии о себе заявит только по окончании Пасхи, то есть в первой половине апреля.

Температура воздуха в ближайшие две недели будет держаться ниже среднестатистических показателей, выпавший в эти выходные снег растает не сразу, сообщают работники Чешской метеорологической службы.

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 