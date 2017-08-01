Профсоюзы учителей и ассоциации высших учебных заведений запланировали на 1 сентября проведение акции в знак протеста против низких зарплат в секторе образования. Как подчеркнули в сообщении для агентства ČTK представители педагогического сообщества, несмотря на то что правительство назвало изменения в сфере образования своей приоритетной задачей, ситуация с низкой оплатой труда преподавателей школ и вузов не меняется, что угрожает уровню образования в стране и будущему чешского общества. Акция протеста пройдет не в форме уличной демонстрации, а как встреча, на которую будут приглашены представители чешского правительства.