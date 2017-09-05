Школьный профсоюз объявил о готовности начать забастовку

После того как коалиционное правительство не смогло принять решение о повышении зарплат работникам системы образования, школьный профсоюз выполнил свое обещание, объявив о готовности начать забастовку. Об этом журналистам сообщил глава профсоюза Франтишек Добшик.

Требования учителей касаются повышения с ноября 2017 г. заработной платы – на 15% преподавательскому составу и на 10% – прочим работникам системы образования, что в сумме составляет дополнительные 13 млрд крон (500 млн евро) бюджетных расходов.

По сообщению профсоюзных лидеров, продолжительность забастовки может составить от одного до нескольких дней, в течение которых учителя прервут свою работу, а школы будут закрыты. В данный момент рассматривается несколько вариантов сроков проведения акции. Ожидается, что участие в забастовке примет от 70 до 80% школ, однако ее инициаторы выражают надежду, что такой крайней меры удастся избежать.