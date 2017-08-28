Школьные профсоюзы пока повременят с забастовкой

Представители школьных профсоюзов не хотят объявлять забастовку в поддержку требований о повышении зарплат учителей до тех пор, пока продолжаются переговоры. Свои требования правительству профсоюзы вновь озвучат на митинге протеста, запланированном на 1 сентября в пражской Вифлеемской часовне.

Об этом на пресс-конференции профсоюзных организаций и ассоциаций, а также вузов страны, заявил глава школьных профсоюзов Франтишек Добшик. Профсоюзы, в частности, требуют, чтобы зарплаты в системе школьного образования до 2020 года составили 130 процентов от уровня средней в Чехии и повысились с ноября 2017 года на 15 процентов.