Школьные профсоюзы пока повременят с забастовкой

Лорета Вашкова
28-08-2017
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Представители школьных профсоюзов не хотят объявлять забастовку в поддержку требований о повышении зарплат учителей до тех пор, пока продолжаются переговоры. Свои требования правительству профсоюзы вновь озвучат на митинге протеста, запланированном на 1 сентября в пражской Вифлеемской часовне.

Об этом на пресс-конференции профсоюзных организаций и ассоциаций, а также вузов страны, заявил глава школьных профсоюзов Франтишек Добшик. Профсоюзы, в частности, требуют, чтобы зарплаты в системе школьного образования до 2020 года составили 130 процентов от уровня средней в Чехии и повысились с ноября 2017 года на 15 процентов.

 
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