Школа на 1000 крон дороже

Приобретение школьных принадлежностей для своих чад родителям в этом году обойдется на 1000 крон (38,5 евро) дороже, чем 12 месяцами раньше. Подсчеты осуществила компания Profi Credit.

Самой серьезной статьей расходов является приобретение школьного ранца для первоклашек. Вариант категории "эконом" обойдется в 499 крон (19,2 евро), а ранец с эргономическими элементами - от 999-1399 (38,4-54 евро) и дороже.

Средняя сумма расходов на необходимые школьные принадлежности в этом году в Чехии составляет 6300 крон (242,3 евро).