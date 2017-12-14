Шиллерова: Основной приоритет работы Минфина – упрощение налоговой системы

Главным приоритетом нового министра финансов Алены Шиллеровой будет упрощение налоговой системы и электронная обработка налоговых деклараций в режиме онлайн. Еще одна цель – сбалансированный государственный и региональные бюджеты, заявила Шиллерова после завершения официальной церемонии вступления в должность.

Премьер-министр Андрей Бабиш, который участвовал в церемонии, назвал Минфин «самым важным ведомством». Шиллерова же напомнила, что в последние годы государство существенно увеличило административную нагрузку на налогоплательщиков. «Теперь нам нужно поработать над упрощением системы налогообложения», - сказала она. По словам нового министра финансов, в течение двух лет должна быть создана онлайн-налоговая инспекция, которая будет работать по аналогичному принципу, как интернет-банкинг.