Шиллерова: Основной приоритет работы Минфина – упрощение налоговой системы

Тимур Кашапов
14-12-2017
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Главным приоритетом нового министра финансов Алены Шиллеровой будет упрощение налоговой системы и электронная обработка налоговых деклараций в режиме онлайн. Еще одна цель – сбалансированный государственный и региональные бюджеты, заявила Шиллерова после завершения официальной церемонии вступления в должность.

Премьер-министр Андрей Бабиш, который участвовал в церемонии, назвал Минфин «самым важным ведомством». Шиллерова же напомнила, что в последние годы государство существенно увеличило административную нагрузку на налогоплательщиков. «Теперь нам нужно поработать над упрощением системы налогообложения», - сказала она. По словам нового министра финансов, в течение двух лет должна быть создана онлайн-налоговая инспекция, которая будет работать по аналогичному принципу, как интернет-банкинг.

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