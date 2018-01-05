Шествие трех волхвов, восседающих на верблюдах, состоится в Праге в пятницу, 5 января

5 января в Праге пройдет традиционное шествие, приуроченное к празднику Трех волхвов (Трех царей), который официально отмечается днем позже, 6 января и призван напомнить о трех восточных мудрецах или трех царях, упоминаемых в Новом завете и вслед за пастухами пришедших в Вифлеем поклониться новорожденному Иисусу.

Католическая церковь в соответствии с литургическим календарем отмечает праздник Богоявления или Крещения Господня 6 января. Одна из целей шествия – привлечь внимание к сбору средств, который длится две недели и инициирован благотворительным обществом Charita ČR. Собранные средства используются для поддержки больных, престарелых, инвалидов, матерей-одиночек и других граждан из социально слабых слоев населения.

Начало мероприятия запланировано в костеле святого Томаша на Малой Стране. Здесь пражский архиепископ Доминик Дука в 15:00 благословит колядующих, которые собирают на улицах Праги пожертвования в рамках упомянутого сбора. Шествие трех волхвов, восседающих верхом на верблюдах, в сопровождении колядующих отправится с Малостранской площади в 15:30 через Карлов мост на Староместскую площадь, к живому рождественскому вертепу.