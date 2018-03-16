Шарль Азнавур и Даниэла Коларжова награждены премией кинофестиваля Febiofest

На открытии 25-го Международного кинофестиваля Febiofest, которое состоялось вечером 15 марта в Муниципальном доме Праги, французскому шансонье и актеру Шарлю Азнавуру и чешской актрисе Даниэле Коларжовой были вручены премии Kristián за вклад в киноискусство.

Из-за проблем со здоровьем в Прагу не смогла прибыть Катрин Денев, и присужденную ей премию получил от имени актрисы посол Франции в ЧР.

93-летний Шарль Азнавур дает 16 марта концерт в пражском Конгресс-центре, где исполнит свои самые знаменитые песни. Концерт включен мировое турне артиста, в ходе которого он выступает также в Амстердаме, Москве, Осаке, Токио и Лондоне.