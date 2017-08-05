Seznam.cz намерен бороться с дезинформацией

Катерина Айзпурвит
05-08-2017
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Чешский Интернет-портал Seznam.cz намерен блокировать оплату рекламы на сайтах, которые выглядят как новостные, публикуя при этом ложную информацию и конспирологические теории. Конкретные адреса таких сайтов портал собирается опубликовать на следующей неделе. Этот решение вызвало критику со стороны Иржи Овчачека, пресс-секретаря чешского президента, назвавшего подобные меры «цензурой в отношении неудобной точки зрения». При этом премьер-министр ЧР Богуслав Соботка поддержал решение компании Seznam.cz.

 
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