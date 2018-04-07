Съезд социал-демократов принял к сведению завершение переговоров с ANO о новом кабмине

Съезд Чешской социал-демократической партии (ČSSD), проходивший в субботу в Градец Кралове, принял к сведению решение завершить переговоры с движением ANO о формировании нового правительства. «За» проголосовали 277 присутствовавших делегатов, «против» - 20 человек, 17 социал-демократов воздержались от голосования.

В ходе первой части съезда, проходившей еще в феврале, социал-демократы исключили возможность сотрудничества в рамках составления нового кабмина с движением Т. Окамуры СПД («Свобода и прямая демократия») и победителем парламентских выборов движением ANO, сославшись на дело Андрея Бабиша – премьер подозревается в злоупотреблении евродотациями. Социал-демократы сообщили, что ANO отвергло все сценарии нового кабинета, которые исключают присутствие в его составе премьер-министра, находящегося под следствием.