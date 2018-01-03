Сеть Kaufland запрещала сотрудникам есть и пить на рабочем месте

Катерина Айзпурвит
03-01-2018
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Торговая сеть Kaufland ввела для своих сотрудников запрет, согласно которому они могут потреблять пищу и пить напитки только в помещении для персонала или в курительной комнате. На рабочем месте это делать запрещается. Запрет распространялся и на летние месяцы, и исключение допускалось лишь при предоставлении справки от врача.

Новое правило вызвало шквал негативных комментариев, в том числе и в социальных сетях. 3 января Kaufland частично отменил запрет, разрешив держать бутылку с водой на своем рабочем месте кассирам, сотрудникам службы информации, складским рабочим и пекарям, однако лишь в специально оговоренных местах.

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