Сеть Kaufland продавала кетчуп с пониженным содержанием помидоров

Катерина Айзпурвит
21-07-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Государственная сельскохозяйственная и продовольственная инспекция может оштрафовать сеть Kaufland Česká republika. Данные сетевые супермаркеты продавали кетчуп, содержание помидоров в котором было ниже указанного на этикетке. Инспекторы сообщают, что это K - Classic Tomato Ketchup объемом 500 мл, произведенный в Польше. Согласно документам, в сети находится 14 112 единиц этого товара, однако снять с прилавка удалось пока лишь 575 штук.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 