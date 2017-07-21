Государственная сельскохозяйственная и продовольственная инспекция может оштрафовать сеть Kaufland Česká republika. Данные сетевые супермаркеты продавали кетчуп, содержание помидоров в котором было ниже указанного на этикетке. Инспекторы сообщают, что это K - Classic Tomato Ketchup объемом 500 мл, произведенный в Польше. Согласно документам, в сети находится 14 112 единиц этого товара, однако снять с прилавка удалось пока лишь 575 штук.