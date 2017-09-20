Сестра чеха, убитого в Лондоне, подала жалобу в Европейский суд по правам человека

Ольга Васинкевич
20-09-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Адвокаты сестры гражданина Чехии, который в 2016 году был убит в Лондоне, подали жалобу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, сообщил во вторник телеканал Prima. Их целью является изменение вердикта британского суда, который в апреле текущего года своим решением освободил обвиненного в убийстве. Если суд примет жалобу, Чешская Республика поддержит сестру жертвы, сообщила пресс-секретарь МИД ЧР Ирена Валентова.

Министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек уже в апреле заявил, что Чешская Республика не намерена смириться с решением британского суда, и сделает все возможное, чтобы справедливость восторжествовала.

Трагедия произошла в сентябре 2016 года, когда 29-летний Раймонд Скалли, по записи с уличных видеокамер, напал на чеха, жившего в Великобритании несколько лет, и несколько раз ударил его по голове цепью с замком для велосипеда. Гражданин Чехии скончался в результате серьезной потери крови.

Ольга Васинкевич
20-09-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 