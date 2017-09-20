Сестра чеха, убитого в Лондоне, подала жалобу в Европейский суд по правам человека

Адвокаты сестры гражданина Чехии, который в 2016 году был убит в Лондоне, подали жалобу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, сообщил во вторник телеканал Prima. Их целью является изменение вердикта британского суда, который в апреле текущего года своим решением освободил обвиненного в убийстве. Если суд примет жалобу, Чешская Республика поддержит сестру жертвы, сообщила пресс-секретарь МИД ЧР Ирена Валентова.

Министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек уже в апреле заявил, что Чешская Республика не намерена смириться с решением британского суда, и сделает все возможное, чтобы справедливость восторжествовала.

Трагедия произошла в сентябре 2016 года, когда 29-летний Раймонд Скалли, по записи с уличных видеокамер, напал на чеха, жившего в Великобритании несколько лет, и несколько раз ударил его по голове цепью с замком для велосипеда. Гражданин Чехии скончался в результате серьезной потери крови.