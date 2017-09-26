Сервер Clinic Compare: Чехия – самая нездоровая страна в мире

Ольга Васинкевич
26-09-2017
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Чешская Республика является самой нездоровой страной в мире в том, что касается комбинации употребления алкоголя и табачных изделий и числа людей с ожирением. В первой десятке находится девять посткоммунистических государств в Центральной и Восточной Европе, на десятом месте – США и Литва. Второе место занимает Россия, далее следует Словения, Словакия попала на 5 место. Такие данные стали известны в результате исследования, проведенного в 179 государствах мира, о которых информирует сервер Clinic Compare. Он опирается на открытые данные Всемирной организации здравоохранения и американского ЦРУ.

За год в Чехии на человека приходится 13,7 литра выпитого алкоголя, страна также находится на 11 месте по потреблению табачных изделий.

«Самым здоровым» в этом отношении является Афганистан. За ним следуют Гвинея, Нигер, Непал и Конго.

 
 
 
 
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