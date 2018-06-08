Сертификация товара в рамках Евросоюза должна стать проще

Эва Туречкова
08-06-2018
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Процесс сертификации производимого товара в рамках Евросоюза может с начала будущего года значительно упроститься. Согласно предложению Европейской комиссии, производители смогут сертифицировать продукцию лишь в одной из стран ЕС, что должно облегчить обмен товаром и сделать его более дешевым. Норму должен одобрить европейский парламент, на повестке дня предложение появится осенью.

В пятницу в Праге открылась экономическая конференция «Внутренний рынок: вчера, сегодня и завтра» при участии еврокомиссара по вопросам рынка, промышленности и предпринимательской деятельности Эльжбеты Беньковской. Еврокомиссар в тот же день провела встречу с чешским премьером Андреем Бабишом.

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