Сертификация товара в рамках Евросоюза должна стать проще

Процесс сертификации производимого товара в рамках Евросоюза может с начала будущего года значительно упроститься. Согласно предложению Европейской комиссии, производители смогут сертифицировать продукцию лишь в одной из стран ЕС, что должно облегчить обмен товаром и сделать его более дешевым. Норму должен одобрить европейский парламент, на повестке дня предложение появится осенью.

В пятницу в Праге открылась экономическая конференция «Внутренний рынок: вчера, сегодня и завтра» при участии еврокомиссара по вопросам рынка, промышленности и предпринимательской деятельности Эльжбеты Беньковской. Еврокомиссар в тот же день провела встречу с чешским премьером Андреем Бабишом.