Сенатский комитет осудил действия президента Земана в отношении «новичка» и Никулина

Комитет Сената ЧР по вопросам внешней политики, обороны и безопасности осудил действия президента Милоша Земана, поручившего чешской контрразведке – Информационной службе безопасности (BIS) проверить, не производилось и не складировалось ли на территории Чехии нервно-паралитическое вещество «новичок». Это было сделано после заявлений России о возможном «чешском следе» в происхождении яда, которым был отравлен на территории Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. Комитет охарактеризовал этот шаг чешского президента как «ставящий под сомнение внешнеполитические ориентиры государства, надежность его союзников и помогающий распространению лживых обвинений в адрес Чешской Республики со стороны России».

Также сенатский комитет выразил неодобрение в связи с вмешательством Пражского Града в дело Евгения Никулина, которого США обвинили в хакерских атаках. Выдачи россиянина, который 30 марта был экстрадирован в США, требовала Россия. В ходе рассмотрения дела Никулина к министру юстиции обращался канцлер президента, лоббировавший выдачу подозреваемого на родину. Правомерность экстрадиции Никулина в США ставил под сомнение также пресс-секретарь президента Иржи Овчачек.

«Данные случаи стали кульминацией давно существующей тенденции, когда президент Чешской Республики и его ближайшие сотрудники защищают экономические и властные интересы иностранных государств», – говорится в постановлении.

«Комитет считает недопустимым, чтобы с целью защиты интересов Российской Федерации президент ЧР и его окружение публично ставили под сомнение шаги и мотивы действий правительства и подтвержденную в судебном порядке законность процесса выдачи в США. Подобные действия и влияние на процесс в целом представляют опасность для структур безопасности Чешской Республики, подрывают доверие в правовое государство и ставят под угрозу политическую стабильность», – указано в документе.