Сенаторы рассмотрят поправку против дискриминации сотрудников из ЕС

Oмбудсмен, по всей видимости, получит правомочия контролировать, не подвергаются ли дискриминации работающие в Чехии иностранные сотрудники из государств Евросоюза из-за наличия у них гражданства другой страны. Более строгий контроль со стороны омбудсмена предусмотрен предлагаемой поправкой в антидискриминационный закон.

Поправку в среду рекомендовали к одобрению Сенату Чешской Республики комитеты конституционного и юридического надзора и соблюдения прав человека. Пленарное заседание депутатов верхней палаты парламента, на котором будет рассмотрен данный вопрос, состоится на следующей неделе.