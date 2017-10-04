Сенаторы рассмотрят поправку против дискриминации сотрудников из ЕС

Лорета Вашкова
04-10-2017
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Oмбудсмен, по всей видимости, получит правомочия контролировать, не подвергаются ли дискриминации работающие в Чехии иностранные сотрудники из государств Евросоюза из-за наличия у них гражданства другой страны. Более строгий контроль со стороны омбудсмена предусмотрен предлагаемой поправкой в антидискриминационный закон.

Поправку в среду рекомендовали к одобрению Сенату Чешской Республики комитеты конституционного и юридического надзора и соблюдения прав человека. Пленарное заседание депутатов верхней палаты парламента, на котором будет рассмотрен данный вопрос, состоится на следующей неделе.

 
 
 
 
 
 
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