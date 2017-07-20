Заместитель спикера верхней палаты Парламента ЧР и сенатор от Гражданско-демократической партии Ярослав Кубера собрал достаточное число подписей для участия в выборах главы государства, которые состоятся в начале 2018 года. Об этом сообщает сервер iDNES.cz. Кандидатуру Куберы поддержали 15 сенаторов, в то время, как для участия в голосовании достаточно заручиться поддержкой 10 членов Сената ЧР. Вместе с тем, Ярослав Кубера пока не определился, выставит ли он свою кандидатуру на выборах Президента ЧР. Решение политик собирается принять «в последний момент и в зависимости от личности соперников».