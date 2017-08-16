Сенат одобрил поправку к Закону об общественном медицинском страховании, согласно которому пенсионеры старше 65 лет и несовершеннолетние до 18 лет будут получать дотации на лекарства, общая стоимость которых за год превысит 1000 крон (38 евро). Ранее эта сумма составляла 2500 крон (96 евро). Лицам старше 70 лет стоимость лекарств будет компенсироваться страховыми компаниями начиная с суммы 700 крон (27 евро). Министр здравоохранения Милослав Людвик считает необходимым снизить доплату за лекарства у малоимущих категорий граждан.

Также Сенат принял новеллу Закона о страховании по болезни, которая позволяет членам семьи получать оплачиваемый трехмесячный отпуск по уходу за больными. Принятое решение подверглось критике со стороны Экономической палаты, которая считает, что поправка ложится тяжелым грузом на предпринимателей и может поставить под угрозу работу некоторых предприятий. Палата также высказала опасения, что закон может быть использован для обмана работодателей.

Обе поправки переданы на подпись президенту ЧР.