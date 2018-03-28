Сенат не будет подавать на президента Земана иск по обвинению в госизмене

Из заявления для агентства ČTK можно сделать вывод, что Сенат не будет подавать против президента Милоша Земана иск по обвинению в государственной измене.

Сенаторы не поддержат инициативу движения «Старосты и независимые» (STAN), выдвинувшего подобное обвинение после того как глава страны поручил Информационной службе безопасности (BIS) провести сбор данных о нервно-паралитическом газе «Новичок» с целью выяснить, разрабатывалось или хранилось ли на территории страны данное отравляющее вещество. STAN обсуждает возможность подачи иска с экспертами конституционного права, однако представители других партий не считают действия президента государственной изменой.