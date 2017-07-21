С конца января 2019 г. в Чехии закроются зверофермы по разведению животных на мех, прежде всего норок и лисиц. Сенат ЧР ратифицировал поправку к закону о защите животных от жестокого обращения. Несмотря на требования некоторых сенаторов, размер компенсации владельцам зверохозяйств увеличен не будет. В настоящее время в ЧР работает 9 звероферм, где в год на шкуры пускают около 20 000 голов животных. Вводимый запрет не распространяется на кроличьи фермы и хозяйства по разведению нутрий, где мех считается побочным продуктом. Поправка к закону передана на подпись президенту.